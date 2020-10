Danimarca, Kjaer: “Se non inizia a giocare a bowling, Eriksen batterà il record di Schmeichel” (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervistato da TV2, Simon Kjaer ha parlato del compagno di nazionale Christian Eriksen che potrebbe battere il record di presenze che attualmente appartiene a Peter Schmeichel: “A meno che Christian non si infortuni, o decida di iniziare a giocare a bowling, sarà in cima a quella lista. E lo merita, anche se la strada da percorrere è lunga e non è semplice. Non è solo una stagione, ci vorranno degli anni prima di arrivare lassù. Ma lo spero, e penso che probabilmente ci riuscirà. Christian è una persona che rispetto al 100% sia dentro che fuori dal campo. Siamo tutti consapevoli delle qualità che ha sul campo di calcio, ma è una brava persona anche fuori dal campo, ed è per questo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervistato da TV2, Simonha parlato del compagno di nazionale Christianche potrebbe battere ildi presenze che attualmente appartiene a Peter Schmeichel: “A meno che Christian non si infortuni, o decida dire a, sarà in cima a quella lista. E lo merita, anche se la strada da percorrere è lunga e non è semplice. Non è solo una stagione, ci vorranno degli anni prima di arrivare lassù. Ma lo spero, e penso che probabilmente ci riuscirà. Christian è una persona che rispetto al 100% sia dentro che fuori dal campo. Siamo tutti consapevoli delle qualità che ha sul campo di calcio, ma è una brava persona anche fuori dal campo, ed è per questo ...

musagete10 : Segnalo il gol del nostro SIMON KJAER in Islanda-Danimarca! Sempre decisivo il nostro muro biondo! #Milan - sere__3 : RT @fcin1908it: Eriksen quasi a 100 con la Danimarca: 'Che orgoglio. Kjaer? Gli ho chiesto molto sull'Italia' - - sportli26181512 : Nations League, Calhanoglu e Kjaer titolari con Turchia e Danimarca: Questa sera andranno in scena, fra le altre ga… - Nerazzurrisiamo : - sportli26181512 : Kjaer: 'Stimo Eriksen al 100%, se non inizia a giocare a bowling supererà Schmeichel': Il difensore della Danimarca… -