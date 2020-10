Covid, festa di matrimonio con 200 invitati: focolaio nel Napoletano (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – Una festa di matrimonio con 200 invitati ha fatto esplodere un nuovo focolaio nel Napoletano. Nelle ultime ore a Monte di Procida si registrano così 13 casi positivi tutti riconducibili all’evento. Il primo cittadino, Giuseppe Pugliese, allertato da numerosi cittadini che presentavano sintomi ha istituito nelle ultime ore, come anticipato da Anteprima24, un vero e proprio mini lockdown cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – Unadicon 200ha fatto esplodere un nuovonel. Nelle ultime ore a Monte di Procida si registrano così 13 casi positivi tutti riconducibili all’evento. Il primo cittadino, Giuseppe Pugliese, allertato da numerosi cittadini che presentavano sintomi ha istituito nelle ultime ore, come anticipato da Anteprima24, un vero e proprio mini lockdown cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

