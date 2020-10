FirenzePost : Coronavirus: qarantena 10 giorni invece di 14. E un solo tampone in uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus qarantena

Si va verso una quarantena ridotta da 14 a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Sarebbe questo l’orientamento emerso nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico di oggi.Roma, 09 ott 13:00 - (Agenzia Nova) - "Il decreto legge di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, annunciato in Senato ... in caso di assenza per malattia o ...