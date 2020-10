Ballando Con Le Stelle 2020, Quarta Puntata: Vittoria Schisano In Lacrime! (Di domenica 11 ottobre 2020) Ballando con le Stelle, Quarta Puntata: le esibizioni, i ballerini per una notte e tante sorprese. Ecco che cosa è successo in questo quarto appuntamento di Ballando con le Stelle 2020! Ballando con le Stelle, Quarta Puntata: Vittoria Schisano scoppia in lacrime e se la prende con la Lucarelli! La Quarta Puntata di Ballando con le Stelle è iniziata con un riassunto di Milly Carlucci rispetto a quello che vedremo. La conduttrice ha presentato le coppie: Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Tullio Solenghi con Maria ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 11 ottobre 2020)con le: le esibizioni, i ballerini per una notte e tante sorprese. Ecco che cosa è successo in questo quarto appuntamento dicon lecon lescoppia in lacrime e se la prende con la Lucarelli! Ladicon leè iniziata con un riassunto di Milly Carlucci rispetto a quello che vedremo. La conduttrice ha presentato le coppie: Lina Sastri e Simone Di Pasquale,e Marco De Angelis, Tullio Solenghi con Maria ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - _agnesnutter : RT @yngiIy: Era lo stesso che stava ballando my time un'ora fa con l'outfit rosso e lo scollo a v e i pantaloni di pelle attillati https://… - yngiIy : Era lo stesso che stava ballando my time un'ora fa con l'outfit rosso e lo scollo a v e i pantaloni di pelle attill… -