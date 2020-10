Anche chi fa attività motoria dovrà indossare la mascherina (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Arrivano chiarimenti importanti dal Viminale per la regolamentazione sull’uso della mascherina per chi fa attività motoria. Con una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi viene infatti specificato che il decreto esenta dall’obbligo della mascherina “solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria”, che non è dunque esonerata. Nella prima bozza di decreto c’era scritto che erano esentati dall’obbligo i soggetti “che stanno svolgendo attività sportiva o motoria”, ma di fatto nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’esenzione è rimasta solo per chi pratica attività sportiva. Da qui il chiarimento ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Arrivano chiarimenti importanti dal Viminale per la regolamentazione sull’uso dellaper chi fa attività. Con una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi viene infatti specificato che il decreto esenta dall’obbligo della“solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella”, che non è dunque esonerata. Nella prima bozza di decreto c’era scritto che erano esentati dall’obbligo i soggetti “che stanno svolgendo attività sportiva o”, ma di fatto nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’esenzione è rimasta solo per chi pratica attività sportiva. Da qui il chiarimento ...

