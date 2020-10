Adua e Morra mentono e un video li incastra: “Mi hai presa in giro? Perché non hai fatto nulla?” (Di domenica 11 ottobre 2020) Venerdì sera Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno dichiarato che il loro segreto (che li aveva allontanati per anni) riguardava un eccessivo corteggiamento da parte dell’attore, che aveva infastidito la gieffina. Ovviamente quasi nessuno dei telespettatori ha creduto a questa versione, nonostante i due ragazzi si siano impegnati a confezionarla bene (erano comunque più credibili di quando recitavano per l’Ares). Prima di tutto perché mai una donna dovrebbe chiudere i rapporti con un collega che le dà troppe attenzioni e poi credere che lo stesso sia gay? Ma ad inchiodare i due è un video di tre settimane fa. Nella stessa notte in cui Adua e Massimiliano hanno dato il via all’AresGate, hanno anche parlato del loro passato “insieme” e i discorsi che ... Leggi su biccy (Di domenica 11 ottobre 2020) Venerdì seraDel Vesco e Massimilianohanno dichiarato che il loro segreto (che li aveva allontanati per anni) riguardava un eccessivo corteggiamento da parte dell’attore, che aveva infastidito la gieffina. Ovviamente quasi nessuno dei telespettatori ha creduto a questa versione, nonostante i due ragazzi si siano impegnati a confezionarla bene (erano comunque più credibili di quando recitavano per l’Ares). Prima di tutto perché mai una donna dovrebbe chiudere i rapporti con un collega che le dà troppe attenzioni e poi credere che lo stesso sia gay? Ma ad inchiodare i due è undi tre settimane fa. Nella stessa notte in cuie Massimiliano hanno dato il via all’AresGate, hanno anche parlato del loro passato “insieme” e i discorsi che ...

