Violenta una bambina di 9 anni: condannato a cinque anni di reclusione (Di sabato 10 ottobre 2020) Violenta una bambina di 9 anni. Il Tribunale di Viterbo ha condannato in primo grado un uomo di cinquant'anni a cinque anni e mezzo di reclusione e a pagare un risarcimento di 50mila euro per un presunto abuso sessuale su una bambina di nove anni. La piccola, attirata dall'uomo nel suo alloggio, avrebbe confessato alla madre: "Ho paura di essere incinta". Ha abusato sessualmente di una bambina di nove anni, per questo i giudici di primo grado del Tribunale di Viterbo hanno condannato un uomo di cinquant'anni per violenza

La comunità di Borniga, paese dell'alta Valle Argentina, ha deciso di promuovere una raccolta fondi in aiuto della propria amata valle, oggi ferita e devastata dalle violente piogge della settimana sc ...

Un gruppo armato di estrema destra mirava a portare in un “posto sicuro” la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, sotto accusa dall'estrema destra per via del severo lockdown che ha applicato al ...

