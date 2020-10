Ultime Notizie Roma del 10-10-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con delle ipotesi sul nuovo dpcm chiusure localizzate nuova stretta sui locali e feste di fronte alla crescita continua dei casi governo lavora le misure per evitare un nuovo look da una generalizzato triplo Del Vaglio il rafforzamento dello Smart Working limiti alle feste alla movida con il divieto di Sostare davanti al bar e ristoranti il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia Non escludo il ritorno al del divieto di spostamento tra le regioni Torniamo a parlare di Stati Uniti 20 20 cancellato il secondo dibattito Trump biden il presidente dice sto bene la decisione della commissione e dibattiti presidenziali che aveva cambiato formati in virtuale dopo la positività di Trump il Tycoon si era opposto intanto l’inquilino della casa ...