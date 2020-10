Traffico Roma del 10-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale e pochi in viaggio raccomandiamo Tuttavia la massima prudenza nella guida in particolare per la nebbia in banchi segnalata sulla-firenze tra Orte e Ponzanono sempre sull'autostrada del Sole ricordiamo la chiusura dello svincolo d'entrata di Settebagni Verso il raccordo diverse le manifestazioni in programma per oggi la prima tra poco dalle 9 alle 14 in Piazza del Popolo la seconda dalle 11 alle 12:30 in largo Bernardino da Feltre 4 le manifestazioni in ...