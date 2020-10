Superbonus | Burrelli Anaci”Opportunità se studiata per ogni cittadino”

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 ottobre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – Riqualificazione degli stabili, decalogo dei compiti dell'amministratore di condominio e110%. Di questi e molti altri aspetti si è parlato a Catania in occasione del convegno organizzato da Anaci (Associazione nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e che ha visto le massime cariche nazionali presenti per una giornata dedicata all'aggiornamento professionale per amministratori di condominio e delineato quelle che sono le ultime novità in merito all'attività.All'appuntamento non poteva mancare il presidente nazionale Anaci, Francesco, il quale sottolinea i vantaggi e le opportunità del. “Questa integrazione dà ulteriori possibilità – esordisce il presidente Anaci – Si tratta di un'opportunità ...