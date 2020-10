Suicida per dei video privati, il pm: chi li ha diffusi non è responsabile della sua morte (Di sabato 10 ottobre 2020) Suicida per dei video privati, il pm. Cade l’accusa di istigazione al suicidio per Mirko Campus, di 26 anni, e Roberto Perantoni, di 31, i due che hanno diffuso le immagini private che ritraevano Michela Deriu, morta Suicida, in momenti intimi. Per la Procura non sarebbero responsabili della morte della 22enne di Porto Torres. Contro di loro resta in piedi solo l’accusa di diffamazione. Colpo di scena nella vicenda giudiziaria legata al suicidio di Michela Deriu. Cade l’accusa di istigazione al suicidio per Mirko Campus, di 26 anni, e Roberto Perantoni, di 31, per i quali resta in piedi solo l’accusa di diffamazione per aver divulgato foto e video che ritraevano Michela Deriu durante un rapporto sessuale. Secondo la pm ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 10 ottobre 2020)per dei, il pm. Cade l’accusa di istigazione al suicidio per Mirko Campus, di 26 anni, e Roberto Perantoni, di 31, i due che hanno diffuso le immagini private che ritraevano Michela Deriu, morta, in momenti intimi. Per la Procura non sarebbero responsabili22enne di Porto Torres. Contro di loro resta in piedi solo l’accusa di diffamazione. Colpo di scena nella vicenda giudiziaria legata al suicidio di Michela Deriu. Cade l’accusa di istigazione al suicidio per Mirko Campus, di 26 anni, e Roberto Perantoni, di 31, per i quali resta in piedi solo l’accusa di diffamazione per aver divulgato foto eche ritraevano Michela Deriu durante un rapporto sessuale. Secondo la pm ...

