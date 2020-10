“Sospendere i concorsi in atto finché non sarà fatta maggiore chiarezza”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 10 ottobre 2020) Anche il direttore generale del consorzio farmaceutico intercomunale Francesco Sorrentino è finito nel mirino dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per aver condizionato l’esito dipubblici indetti dai Comuni di Eboli e Cava de’ Tirreni. Per il direttore del I Settore “Area Amministrativa” del Comune di Cava de’ Tirreni, nonché componente della commissione del concorso pubblico per esami per il reclutamento di numero 10 unità di istruttore direttivo amministrativo indetto dal Comune di Cava de’ Tirreni e Direttore Generale del Consorzio Farmaceutico di Salerno, è scattata l’interdizione dai pubblici uffici.Attraverso una nota affidata ai social, il gruppo “La Fratellanza” guidato dal consigliere comunale Luigi Petrone interviene sulla vicenda e ...