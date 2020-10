Prete cattolico arrestato Sorpreso mentre faceva sesso sull’altare

Leggi su yeslife

(Di sabato 10 ottobre 2020). L’uomo è statostava facendosull’altare della propria chiesa con due donne I fatti risalgono allo scorso 30 settembre. Travis Clark, parroco della chiesa di Saint Peter and Paul in Louisiana (Stati Uniti) è statocon l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’uomo è stato… L'articolosull’altare proviene da YesLife.it.