Palermo-Avellino | Rauti verso la conferma dal 1′ | il tandem con Lucca e i complimenti di Boscaglia…

(Di sabato 10 ottobre 2020) E' stato tra i migliori in campo in occasione della sfida contro la Ternana.Stiamo parlando di Nicola. Dopo l'ottima prestazione offerta a Terni, all'esordio con la maglia del, il talentuoso attaccante classe 2000 potrebbe trovare spazio dal primo minuto anche contro l'. Una prova di personalità che non è certamente passata inosservata."ha fatto reparto praticamente da solo, ha lottato, suggerito, concluso, sfiorando il gol. ... Semanterrà queste premesse, ilforse potrebbe aver trovato il centravanti di peso che sulla carta manca, in grado di mettere in apprensione gli avversari", scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.Approdato alla corte di Roberto Boscaglia in prestito secco dal Torino, società ...

Il Palermo, dopo il brutto esordio nel match di Teramo, con la sconfitta per 2-0 rimediata in casa degli abruzzesi, mercoledì scorso nel match giocato in casa della Ternana ha mostrato, contro una del ...