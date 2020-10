Milan | Theo Hernandez esalta Pioli | “Allenatore incredibile | ha messo ordine”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 10 ottobre 2020) In molti si chiedono quale sia il segreto dietro la rinascita del. I rossoneri sono imbattuti da 18 gare, compresi i playoff di Europa League e sono pronti a estendere questa serie favorevole.caption id="attachment 862489" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionFATTOREIl terzinoha espresso il suo parere su questa crescita ai microfoni di Sky Sport: "E’ stato un fattore molto importante l’arrivo di, hale cose in chiaro, ci ha detto cosa e come fare: è arrivato in un momento particolare, la squadra non vinceva e non c’era il giusto feeling tra noi. Con lui siamo cresciuti come squadra e come giocatori, a me ha aiutato moltissimo, è merito suo se sono in questa situazione. ...