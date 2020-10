Mandzukic è ancora svincolato: la Sampdoria pensa al grande colpo (Di sabato 10 ottobre 2020) La Sampdoria del presidente Massimo Ferrero ha chiuso il proprio calciomercato con degli squilli di tromba chiamati Adrien Silva e Keita Balde. La campagna acquisti del club blucerchiato è stata complicata ma, al termine della sessione, il tecnico Claudio Ranieri può comunque ritenersi soddisfatto della rosa a disposizione. Per la Sampdoria però, come per tutte le altre squadre, c’è ancora la possibilità di migliorare la rosa pescando dal mercato degli svincolati. Il nome che più spicca tra i calciatori attualmente liberi è quello di Mario Mandzukic. L’attaccante sembra voler aspettare un’offerta proprio dalla Serie A. Nelle ultime ore sta circolando la notizia di come la Sampdoria voglia provare ad ingaggiare il croato. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Ladel presidente Massimo Ferrero ha chiuso il proprio calciomercato con degli squilli di tromba chiamati Adrien Silva e Keita Balde. La campagna acquisti del club blucerchiato è stata complicata ma, al termine della sessione, il tecnico Claudio Ranieri può comunque ritenersi soddisfatto della rosa a disposizione. Per laperò, come per tutte le altre squadre, c’èla possibilità di migliorare la rosa pescando dal mercato degli svincolati. Il nome che più spicca tra i calciatori attualmente liberi è quello di Mario. L’attaccante sembra voler aspettare un’offerta proprio dalla Serie A. Nelle ultime ore sta circolando la notizia di come lavoglia provare ad ingaggiare il croato. ...

