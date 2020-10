Grande Fratello Tommaso Zorzi crolla: “Io vittima di violenza domestica” (Di sabato 10 ottobre 2020) Grande Fratello Tommaso Zorzi crolla: “Io vittima di violenza domestica”. L’influencer ha rivelato a Stefania Orlando di essere stato picchiato dal suo ex fidanzato Oggi al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è confidata con Tommaso Zorzi e in lacrime gli ha detto di essere stata quasi stuprata quando aveva vent’anni. Per il giovane … L'articolo Grande Fratello Tommaso Zorzi crolla: “Io vittima di violenza domestica” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020): “Iodidomestica”. L’influencer ha rivelato a Stefania Orlando di essere stato picchiato dal suo ex fidanzato Oggi alVip, Maria Teresa Ruta si è confidata cone in lacrime gli ha detto di essere stata quasi stuprata quando aveva vent’anni. Per il giovane … L'articolo: “Iodidomestica” proviene da YesLife.it.

trash_italiano : #GFVIP fino a Febbraio? Gli ascolti crollano di nuovo e Franceska Pepe gira il coltello nella piaga - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - VincenzoArdillo : RT @Vitty86306580: Ma se guardi il grande fratello senza stare su Twitter stai davvero guardando il grande fratello? #GFVIP - infoitcultura : Tale e Quale Show, boom d'ascolti: battuto Grande Fratello Vip, Pago vince la serata -