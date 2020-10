Gerry Scotti diventerà nonno: “ora mi aspetto dei nipotini multipli” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il conduttore di Mediaset lo aspettava da anni, e solo ora il figlio Edoardo gli regalerà un nipotino. “Ora mi aspetto dei nipotini multipli”, ha detto. C’è un bel clima, gioviale, come solo Gerry Scotti sa creare in tv. Il conduttore di “Caduta Libera” e “Chi vuol essere milionario?”, ospite a Verissimo, ha condiviso con … L'articolo Gerry Scotti diventerà nonno: “ora mi aspetto dei nipotini multipli” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 ottobre 2020) Il conduttore di Mediaset lo aspettava da anni, e solo ora il figlio Edoardo gli regalerà un nipotino. “Ora mideimultipli”, ha detto. C’è un bel clima, gioviale, come solosa creare in tv. Il conduttore di “Caduta Libera” e “Chi vuol essere milionario?”, ospite a Verissimo, ha condiviso con … L'articolodiventerà: “ora mideimultipli” proviene da leggilo.org.

RDS_official : ?? Sette artisti per una serata unica: #ilovemyradio. ???? Appuntamento domenica alle 21:00 on-air e in video sulla… - zazoomblog : Gerry Scotti: vita privata età carriera Instagram compagna e figlio del conduttore - #Gerry #Scotti: #privata… - MassyScalinci : RT @RDS_official: ?? Sette artisti per una serata unica: #ilovemyradio. ???? Appuntamento domenica alle 21:00 on-air e in video sulla #RDSsoci… - reginaditear : GERRY SCOTTI CHE PIANGE - Vittori38265459 : RT @RDS_official: ?? Sette artisti per una serata unica: #ilovemyradio. ???? Appuntamento domenica alle 21:00 on-air e in video sulla #RDSsoci… -