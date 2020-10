Francesco Monte a Sanremo Giovani, con lui anche altri ex di Amici, X Factor e The voice: ecco chi sono i primi 61 selezionati (Di sabato 10 ottobre 2020) sono stati selezionati i 61 artisti che si sfideranno nella audizioni dal vivo per Sanremo Giovani che si terranno il 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio. Tutti si presenteranno davanti alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico del Festival, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Tra alcuni nomi più “noti” ci sono i La Municipàl, già visti al concertone del Primo Maggio, Cara che ha duettato con Fedez ne “Le feste di Pablo”, il duo de I Desideri che hanno già collaborato con Clementino e inciso un album per Sony Music, Filo Vals, figlio dei produttori Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, Nostromo che ha all’attivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020)statii 61 artisti che si sfideranno nella audizioni dal vivo perche si terranno il 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio. Tutti si presenteranno davanti alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico del Festival, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo Des. Tra alcuni nomi più “noti” cii La Municipàl, già visti al concertone del Primo Maggio, Cara che ha duettato con Fedez ne “Le feste di Pablo”, il duo de I Desideri che hanno già collaborato con Clementino e inciso un album per Sony Music, Filo Vals, figlio dei produttori Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, Nostromo che ha all’attivo ...

effettomusic : @SanremoRai GIOVANI 2021, ECCO LA LISTA DEI 61 finalisti,C'È ANCHE #FrancescoMonte, @davideshorty E #MARTINAATTILi… - IlContiAndrea : #FrancescoMonte a #SanremoGiovani, con lui anche altri ex di Amici, X Factor e The voice: ecco chi sono i primi 61… - FQMagazineit : Francesco Monte a Sanremo Giovani, con lui anche altri ex di Amici, X Factor e The voice: ecco chi sono i primi 61… - erasersoo : Ma soprattutto... Chi è Francesco Monte? - Nordelrey : RT @eliscrivecose: Cioè facciamo un rapido recap, Francesco Monte uomini e donne, isola dei famosi, grande fratello vip, tale e quale show,… -