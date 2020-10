Flash News del 10 Ottobre 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) In primo piano il Coronavirus: sale ancora la curva dei contagi nel nostro Paese, ieri registrati più di 5.000 nuovi casi. In aumento i ricoverati nelle terapie intensive e i medici temono un sovraffollamento se non si riesce a contenere il virus. Centinaia i focolai da Nord a Sud, con la Lombardia che torna la prima Regione per numero di nuovi contagi. Resta sorvegliata speciale anche la Campania, dove il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, si dice pronto ad un nuovo lockdown;In questo quadro il Governo lavora per evitare un nuovo lockdown nazionale, allo studio misure che confluiranno in un nuovo Decreto atteso per la prossima settimana. Si sta pensando di intervenire sulle regole della cosiddetta “movida”, con chiusura anticipata dei locali e divieto di assembramento. Ma anche ripensare i trasporti pubblici;Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 ottobre 2020) In primo piano il Coronavirus: sale ancora la curva dei contagi nel nostro Paese, ieri registrati più di 5.000 nuovi casi. In aumento i ricoverati nelle terapie intensive e i medici temono un sovraffollamento se non si riesce a contenere il virus. Centinaia i focolai da Nord a Sud, con la Lombardia che torna la prima Regione per numero di nuovi contagi. Resta sorvegliata speciale anche la Campania, dove il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, si dice pronto ad un nuovo lockdown;In questo quadro il Governo lavora per evitare un nuovo lockdown nazionale, allo studio misure che confluiranno in un nuovo Decreto atteso per la prossima settimana. Si sta pensando di intervenire sulle regole della cosiddetta “movida”, con chiusura anticipata dei locali e divieto di assembramento. Ma anche ripensare i trasporti pubblici;Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ...

I manifestanti, a distanza di sicurezza e con la mascherina, manifestano per chiedere "una buona legge contro l'omolesbobitransfobia e la misoginia" ...

Messa in sicurezza acquifero del Gran Sasso: ambientalisti in piazza a Teramo

Un flash-mob con un'installazione di 100 bottiglie blu in piazza Martiri a Teramo, a rappresentare i 100 litri al secondo di preziosa acqua che, da ...

