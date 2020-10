Ferruccio Sansa: “Altro che tracciamento, altro che Immuni, sono tutte balle. Vi racconto la verità sul Covid dal mio letto” (Di sabato 10 ottobre 2020) Ferruccio Sansa: “altro che tracciamento, vi racconto il Covid dal letto” È una vera e propria odissea quella che sta vivendo Ferruccio Sansa, consigliere regionale ed ex candidato governatore della Regione Liguria per l’alleanza centrosinistra-M5S, il quale denuncia la mancanza di assistenza e informazioni da parte delle autorità sanitarie nonostante la positività al Covid di uno dei suoi figli e, forse, anche quella sua e di sua moglie. L’ex giornalista ha denunciato l’incredibile vicenda sul suo profilo Facebook. “altro che Immuni. altro che tracciamento. Vi promettono che tracciano i contatti dei malati: ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020): “che, viildal letto” È una vera e propria odissea quella che sta vivendo, consigliere regionale ed ex candidato governatore della Regione Liguria per l’alleanza centrosinistra-M5S, il quale denuncia la mancanza di assistenza e informazioni da parte delle autorità sanitarie nonostante la positività aldi uno dei suoi figli e, forse, anche quella sua e di sua moglie. L’ex giornalista ha denunciato l’incredibile vicenda sul suo profilo Facebook. “cheche. Vi promettono che tracciano i contatti dei malati: ...

repubblica : Ferruccio Sansa, il consigliere regionale ligure malato a casa: 'Altro che Immuni, altro che tracciamento: fantasci… - Open_gol : L'inquietante denuncia (via Facebook) del giornalista - unmagroio : RT @acino2020: @ferruccio_sansa Che fare? Non voglio pigliare scorciatoie. Voglio seguire il percorso di un cittadino qualsiasi. Allora ch… - mi8_paola : RT @MarcG_69: Ferruccio Sansa, il consigliere regionale ligure malato a casa: 'Altro che Immuni, altro che tracci… - Today_it : 'Il centro Covid non risponde': l'odissea di Sansa malato in casa con i sintomi del coronavirus -