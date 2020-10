Covid 19: Consiglio ue raccomanda coordinamento limitazioni libera circolazione (Di sabato 10 ottobre 2020) Il provvedimento, frutto di una mediazione della presidenza di turno tedesca, è passato con il voto a maggioranza qualificata, con 6 Paesi contrari o astenuti Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Il provvedimento, frutto di una mediazione della presidenza di turno tedesca, è passato con il voto a maggioranza qualificata, con 6 Paesi contrari o astenuti

Si è tenuto ieri il primo consiglio comunale della nuova amministrazione lustrese ... d’Italia in cui ogni cosa appare più difficile e nulla è scontato. La vicenda Covid ha segnato indubbiamente ...

BRUXELLES – Gli ambasciatori dell’Ue hanno dato il via libera ad una raccomandazione al Consiglio su un approccio coordinato alle restrizioni al libero movimento in risposta al Covid-19. Il ...

