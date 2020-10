Bimbo muore soffocato da un palloncino: ospite di un una casa famiglia (Di sabato 10 ottobre 2020) La vicenda viene da Roma, dove il piccolo di appena 4 anni è morto soffocato da un pezzo di palloncino. Inutile la corsa all’ospedale dove il bambino è arrivato già morto. palloncino sgonfio (Facebook)Un bambino di 4 anni, ospite di una casa famiglia di Morlupo, in provincia di Roma, è morto soffocato da un palloncino. L’allarme è stato dato da altri ospiti della casa che hanno visto probabilmente il piccolo in difficoltà. L’arrivo in ospedale e la constatazione del fatto che il bambino era già morto. Il piccolo di origine rumena, viveva nella casa famiglia “famiglia e società”, insieme alla ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) La vicenda viene da Roma, dove il piccolo di appena 4 anni è mortoda un pezzo di. Inutile la corsa all’ospedale dove il bambino è arrivato già morto.sgonfio (Facebook)Un bambino di 4 anni,di unadi Morlupo, in provincia di Roma, è mortoda un. L’allarme è stato dato da altri ospiti dellache hanno visto probabilmente il piccolo in difficoltà. L’arrivo in ospedale e la constatazione del fatto che il bambino era già morto. Il piccolo di origine rumena, viveva nellae società”, insieme alla ...

