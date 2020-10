Benevento, Pippo Inzaghi: “Simone? Può diventare il Ferguson della Lazio” (Di sabato 10 ottobre 2020) Filippo Inzaghi è stato ospite, insieme al fratello Simone, del Festival dello Sport in corso di svolgimento presso il Piccolo Teatro di Milano L’allenatore del Benevento e quello della Lazio hanno preso parte all’incontro dal titolo “Mio fratello allena in Serie A”. Di seguito le parole del tecnico dei sanniti, che ha parlato di sé sia come giocatore che come allenatore: SUI GENITORI – “Nostro padre ci ha sempre seguito e aiutato anche a giocare quando eravamo troppo piccoli aggiungendoci qualche anno in più. La sua passione per il calcio ce la siamo portata addosso: andavamo a vedere il Piacenza e seguiva il Milan”. SUL PENSIERO DEL GOL – “Ho abbandonato proprio il pallone. All’inizio con le giovanili del Milan e con il Venezia mi veniva la ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Filippoè stato ospite, insieme al fratello Simone, del Festival dello Sport in corso di svolgimento presso il Piccolo Teatro di Milano L’allenatore dele quelloLazio hanno preso parte all’incontro dal titolo “Mio fratello allena in Serie A”. Di seguito le parole del tecnico dei sanniti, che ha parlato di sé sia come giocatore che come allenatore: SUI GENITORI – “Nostro padre ci ha sempre seguito e aiutato anche a giocare quando eravamo troppo piccoli aggiungendoci qualche anno in più. La sua passione per il calcio ce la siamo portata addosso: andavamo a vedere il Piacenza e seguiva il Milan”. SUL PENSIERO DEL GOL – “Ho abbandonato proprio il pallone. All’inizio con le giovanili del Milan e con il Venezia mi veniva la ...

