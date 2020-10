Tamponi e test rapidi, gli strumenti per 'stanare' il virus (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Tamponi, test rapidi e test sierologici. Queste le diverse armi per la caccia al virus. Ciascuna con vantaggi e svantaggi. Il tampone nasofaringeo È un esame che serve per ricercare il virus e quindi per diagnosticare l'infezione in atto. È considerato lo standard per individuare gli infetti. Gli esami vengono eseguiti dai laboratori del servizio sanitario nazionale selezionati. Il tampone si effettua tramite una specie di cotton fioc nella gola e nel naso della persona che consente il prelievo delle secrezioni respiratorie. Il campione viene analizzato per riconoscere l'Rna del virus e i risultati sono pronti, in genere, dalle 24 alle 48 ore dopo. test rapidi I test ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI -sierologici. Queste le diverse armi per la caccia al. Ciascuna con vantaggi e svantaggi. Il tampone nasofaringeo È un esame che serve per ricercare ile quindi per diagnosticare l'infezione in atto. È considerato lo standard per individuare gli infetti. Gli esami vengono eseguiti dai laboratori del servizio sanitario nazionale selezionati. Il tampone si effettua tramite una specie di cotton fioc nella gola e nel naso della persona che consente il prelievo delle secrezioni respiratorie. Il campione viene analizzato per riconoscere l'Rna dele i risultati sono pronti, in genere, dalle 24 alle 48 ore dopo....

