Smascherato! Conte se ne frega dei decreti di Conte

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 ottobre 2020) Guai a chi mette in discussione Giuseppe, marchese del Grillo dei tempi nostri: noi con la mascherina ci dovremmo andare pure a letto ma lui no. Giuseppi e Olimpia possono fare come gli pare, con tanto di selfie al ristorante. Sì, quei selfie chestano a Salvini e alla Meloni, la coppia più bella di Palazzo Chigi se li è andati a far scattare a Velletri, in uno dei migliori ristoranti dei Castelli, da Benito al Bosco. Prelibatezze che vale la pena di gustare, a partire dalle fettuccine e alla faccia di ogni dieta. Anche se in verità nella sala "Tognazzi" immersa nel verde dei boschi del monte Artemisio, il premier si sarebbe fatto servire dell'ottimo pesce fresco arrivato da Anzio, non disdegnando però anche antipasti e primi della casa veliterna. Ben innaffiati, ...