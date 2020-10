Sky: Insigne potrebbe tornare in campo contro il Benevento (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continuano le terapie personalizzate per Lorenzo Insigne che si è fermato nel primo tempo di Napoli-Genoa, che è stata l’ultima partita di campionato disputata dalla formazione di Gattuso. C’è ansia per il ritorno in campo del capitano del Napoli che secondo Sky Sport potrebbe essere il 25 ottobre per la sfida contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Ci sarebbe dunque un derby familiare per la gara di ritorno in campo di Lorenzo che potrebbe essere arruolato contro il fratello Roberto L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continuano le terapie personalizzate per Lorenzoche si è fermato nel primo tempo di Napoli-Genoa, che è stata l’ultima partita di campionato disputata dalla formazione di Gattuso. C’è ansia per il ritorno indel capitano del Napoli che secondo Sky Sportessere il 25 ottobre per la sfidaildi Pippo Inzaghi. Ci sarebbe dunque un derby familiare per la gara di ritorno indi Lorenzo cheessere arruolatoil fratello Roberto L'articolo ilNapolista.

