Roma | all’asta i gioielli di Moira Orfei | “Mia madre ne acquistava ovunque”

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Un’asta, organizzata dal figlio della grande regina del circo, ed una esposizione a margine della vendita, organizzata adove poter ammirare i suoi tesori.(Facebook)Un’asta per ricordare, a cinque anni dalla scomparsa. L’evento voluto dal figlio Stefano, sarà anticipato da una mostra, in cui saranno esposti idella donna che poi saranno i protagonisti della vendita.acquistati in ogni parte del mondo, quando si era in giro con il circo, che rappresentano per, praticamente tutto, considerato l’amore che nutriva per i suoi piccoli tesori. L’asta sarà organizzata dalla società Affide, in Piazza del Monte di ...