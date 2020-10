Ricciardi è preoccupato | ' In Lazio e Campania reparti Covid già pieni'

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il consigliere del Ministro della Salute Walteravverte che "gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo e le struttureinsono quasi piene. Mi preoccupano non tanto le ...

L'aumento dei casi di coronavirus nel mondo e in Italia, sebbene nella Penisola la situazione sia molto più sotto controllo rispetto a quella di altri paesi europei, preoccupa Walter Ricciardi, membro ...È un’ipotesi che può essere presa in considerazione, deve essere valutata poi attentamente dal Cts e poi può essere in qualche modo deliberata. «Stiamo analizzando – ha spiegato -… Leggi ...