(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Cari Vignaioli, dopo averne discusso a lungo e aver valutato con attenzione la situazione, scriviamo per comunicarvi che l’edizionedeldei Vini dei Vignaioli Indipendenti che si tiene ogni anno a Piacenza è rimandata all’anno prossimo”. Così il direttivo, nell’annunciare agli associati la cancellazione del, in programma dal 28 al 30 novembre prossimi. Una notizia anticipata il 5da WineMag.it. L’ufficialità deiarriva oggi, 9 ottobre, a conferma deiche circolavano da mesi in merito alla necessità di rimandare al 2021 la kermesse piacentina e a seguito dei ripetuti problemi tecnici al sistema ...

wine_mag : #Mercato #Fivi 2020 annullato per #Covid_19: confermati i rumors di maggio - WineBlogRoll : Il logo FIVI prende vita e ci accompagna al prossimo Mercato dei vini dei Vignaioli di Piacenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Fivi

Francesco Saverio Russo

Lubaina Himid, Five Conversations (2019). Hollybush Gardens, Frieze Sculpture 2020. Commissionato da High Line Art, presentato da Friends of the High Line e dal New York City Department of Parks & ...Veicoli usati in crescita a due cifre a settembre, aumentano le radiazioni auto grazie alla rottamazione. Sorprendenti anche i dati dei motocicli (+28,6%) ...