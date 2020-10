L'Italia precipita all'11 aprile 4.458 casi: decuplicati da luglio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Boom di tamponi e nuovi contagi, il record in Campania. Speranza: "Faremo di tutto per evitare misure drastiche" Patricia Tagliaferri Sono numeri impressionanti quelli dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Dati che fanno tornare il Paese ai livelli dell'11 aprile, smorzando gli entusiasmi di chi aveva sperato che il peggio fosse passato. Il picco registrato ieri dimostra che non è così: i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.458. A fronte di un record di tamponi, però: ieri ne sono stati fatti 128.098, quasi 3mila in più. Calano i morti, che passano da 31 a 22, ma aumentano di 21 unità i pazienti gravi in terapia intensiva. «Da nove settimane i nostri dati crescono e cresceranno ancora, in linea con l'Europa. Faremo tutto ciò che è necessario per evitare ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Boom di tamponi e nuovi contagi, il record in Campania. Speranza: "Faremo di tutto per evitare misure drastiche" Patricia Tagliaferri Sono numeri impressionanti quelli dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Dati che fanno tornare il Paese ai livelli dell'11, smorzando gli entusiasmi di chi aveva sperato che il peggio fosse passato. Il picco registrato ieri dimostra che non è così: i nuovinelle ultime 24 ore sono 4.458. A fronte di un record di tamponi, però: ieri ne sono stati fatti 128.098, quasi 3mila in più. Calano i morti, che passano da 31 a 22, ma aumentano di 21 unità i pazienti gravi in terapia intensiva. «Da nove settimane i nostri dati crescono e cresceranno ancora, in linea con l'Europa. Faremo tutto ciò che è necessario per evitare ...

In Campania è piena emergenza coronavirus: la regione governata da Vincenzo De Luca, infatti, è quella che più preoccupa all'inizio di questa seconda ondata, nonostante il presunto "lanciafiamme" del ...

