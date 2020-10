Juventus, “Gazzetta dello Sport”: retroscena Ronaldo, sfuriata ai dirigenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Juventus – Juventus Napoli continua a portarsi dietro polemiche. L’ultima riguarda i 7 calciatori della Juve che dopo aver avuto esito negativo dai tamponi, hanno lasciato l’isolamento fiduciario. Tra questi 7 c’è il numero 7: Cristiano Ronaldo. Il portoghese una volta ottenuto l’esito del tampone ha lasciato la bolla per raggiungere la sua Nazionale. Ma la “Gazzetta dello Sport” oggi svela un retroscena poco felice sul fenomeno portoghese. Juventus, la sfuriata di Cristiano Ronaldo Secondo “La Gazzetta dello Sport”, proprio Cristiano Ronaldo è stato il primo a lasciare l’isolamento. Il portoghese domenica sera avrebbe alzato la voce con i ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 ottobre 2020)Napoli continua a portarsi dietro polemiche. L’ultima riguarda i 7 calciatori della Juve che dopo aver avuto esito negativo dai tamponi, hanno lasciato l’isolamento fiduciario. Tra questi 7 c’è il numero 7: Cristiano. Il portoghese una volta ottenuto l’esito del tampone ha lasciato la bolla per raggiungere la sua Nazionale. Ma la “GazzettaSport” oggi svela unpoco felice sul fenomeno portoghese., ladi CristianoSecondo “La GazzettaSport”, proprio Cristianoè stato il primo a lasciare l’isolamento. Il portoghese domenica sera avrebbe alzato la voce con i ...

