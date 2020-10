Incredibile a Philadelphia | 1 500 uccelli caduti dal cielo in un solo giorno

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) A, in Pennsylvania, circa 1.500sono stati trovati morti per le strade. E’ quanto riferisce la Cnn, precisando che l’organizzazione per la conservazione della natura Audubon sospetta che le centinaia di esemplari si siano schiantati contro i grattacieli della città. Il periodo è quello del pieno del picco della stagione migratoria, che comincia con l’autunno, e dunque anche le condizioni meteo sfavorevoli potrebbero aver contribuito a tutto questo. Il volontario 71enne dell’organizzazione Stephen Maciejewski ha definito l’evento “traumatico“. Domenica mattina si è trovato davanti una scena inaspettata: “Non ho mai visto niente di simile, c’eranoovunque e tutti morti”, ha raccontato. Maciejewski ha iniziato a raccogliere ...