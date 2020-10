Il Nobel per la pace 2020 è andato al World Food Programme delle Nazioni Unite (Di venerdì 9 ottobre 2020) (foto: TARIQ MAHMOOD/AFP via Getty Images)Venerdì 9 ottobre il World Food Programme (Wfp) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha vinto il premio Nobel per la pace 2020. Lo ha annunciato la presidente del comitato per il prestigioso premio norvegese Berit Reiss-Andersen all’Istituto Nobel di Oslo, dove le restrizioni per il Covid-19 hanno ristretto la folla di giornalisti e costretto il comitato a riunirsi in ranghi ridotti. Il Wfp è l’agenzia dell’Onu che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo – con una media di 86.7 milioni di persone assistite in circa 83 paesi ogni anno. Il premio vuole essere un appello alla ... Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) (foto: TARIQ MAHMOOD/AFP via Getty Images)Venerdì 9 ottobre il(Wfp) dell’Organizzazione(Onu) ha vinto il premioper la. Lo ha annunciato la presidente del comitato per il prestigioso premio norvegese Berit Reiss-Andersen all’Istitutodi Oslo, dove le restrizioni per il Covid-19 hanno ristretto la folla di giornalisti e costretto il comitato a riunirsi in ranghi ridotti. Il Wfp è l’agenzia dell’Onu che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo – con una media di 86.7 milioni di persone assistite in circa 83 paesi ogni anno. Il premio vuole essere un appello alla ...

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Agenzia_Ansa : Nobel per la Chimica alle due donne del taglia-incolla del Dna #ANSA - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - cristia97265138 : RT @MarcoSanavia1: Dunque il BLM è candidato al Nobel per la pace. Quel movimento pacifista che assalta i negozi, incendia le auto e mette… - Trovolavorobiz : RT @MarcoSanavia1: Dunque il BLM è candidato al Nobel per la pace. Quel movimento pacifista che assalta i negozi, incendia le auto e mette… -