Grande Fratello Vip, annunciata la data della Finale: Barbara d'Urso rinuncia alla versione Nip? (Di venerdì 9 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip slitta a Febbraio 2021 e mette in pericolo la messa in onda della versione Nip del dating show di Barbara d'Urso. Leggi su comingsoon (Di venerdì 9 ottobre 2020) La quinta edizione delVip slitta a Febbraio 2021 e mette in pericolo la messa in ondadel dating show did'

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - gallosilvana18 : RT @FaIrYTaLeSGF: Tommaso: scatena la lite, dice quattro cosine, chiede 5 mila euro al #GFVIP e poi come se nulla fosse va fuori a fumare.… - MSa8ry : RT @LidaSezOlbia: Quando rubi la cuccia a tuo fratello grande ma lui è troppo buono per farti spostare ?? La dolcezza di #Salvo ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello», il non sense delle telefonate a casa Vanity Fair Italia Grande Fratello Vip si allunga ancora: ecco la data della finale, nuovi ingressi nella Casa

Aria di croccantissime novità per il Grande Fratello Vip. Secondo Blogo, infatti, il reality show si allungherà ancora entrando a gamba tesa nel mese di febbraio, orfano di Sanremo 2021 (che si è ...

Paolo Brosio: “Dopo 25 giorni, sono negativo al tampone”/ “Pronto per il GF Vip”

Paolo Brosio guarito dal Covid 18: “Sono negativo, dopo 25 giorni lascio l’ospedale. Ora sono pronto per il Grande Fratello Vip”. Paolo Brosio tira finalmente un sospiro di sollievo. Dopo 25 giorni di ...

Aria di croccantissime novità per il Grande Fratello Vip. Secondo Blogo, infatti, il reality show si allungherà ancora entrando a gamba tesa nel mese di febbraio, orfano di Sanremo 2021 (che si è ...Paolo Brosio guarito dal Covid 18: “Sono negativo, dopo 25 giorni lascio l’ospedale. Ora sono pronto per il Grande Fratello Vip”. Paolo Brosio tira finalmente un sospiro di sollievo. Dopo 25 giorni di ...