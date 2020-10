GF Vip | Tommaso Zorzi furioso con Adua Del Vesco | “Tu menti”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuove scottanti rivelazioni sull’affaireDelal Grande Fratello Vip. L’attrice è finita nell’occhio del ciclone per alcune menzogne sul rapporto con Massimiliano Morra e non tutti i nodi sono ancora venuti al pettine. Nella puntata di questa sera nuovo, accesissimo scontro con, che più di tutti ha dubbi su di lei.Delnell’occhio del cicloneDelcontinua ancora a far parlare di sé. L’attrice è protagonista al Grande Fratello Vip di una serie di controversie legate alla veridicità delle sue parole, più volte finite al centro dei riflettori. Non solo il fragile rapporto con Massimiliano Morra, con il quale sembra comunque avere tutte le ...