Gerry Scotti sconvolge i fan con un annuncio incredibile (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gerry Scotti sconvolge i fan con un grande annuncio fatto da Silvia Toffanin e Verissimo che davvero nessuno si aspettava. Ecco di cosa si tratta. Fonte foto: Getty ImagesIl conduttore di punta di Canale Cinque che è tornato alla guida di Chi vuol essere milionario tra i tanti programmi è stato ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda domani con un annuncio davvero importante. Lo zio Gerry ha davvero lasciato tutti senza parole compresa la padrona di casa che non sapeva nulla del lieto evento che tra poco ci sarà nella sua bella famiglia e che riguarda suo figlio Edoardo. "Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un ...

