Catania | Reginaldo a ISP | “Qui no per svernare ma per andare in B Al Palermo so come fare gol perchè…”

Reginaldo, nuovo attaccante del Catania Calcio, porta in dote esperienza ed entusiasmo. L'ex di Treviso, Fiorentina e Parma, ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it. "Sono arrivato con la voglia massima di fare bene perchè questa è una società che merita il massimo impegno di tutti i calciatori per gli sforzi economici che stanno facendo tutti i nuovi dirigenti. Bisogna riportare il Catania nelle categorie superiori perchè per storia e blasone il club etneo non può giocare in Serie C. Io cercherò di dare il massimo per cercare di vincere più partite e aiutare i miei compagni a spingere più in alto possibile l'asticella. Non mi pongo limiti e sono venuto a Catania per vincere e questo presuppone che ho voglia di conquistare il campionato.

