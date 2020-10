Cambio del medico e tessera sanitaria Servizi in via Borgo Palazzo: arriva l’App (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si estende anche ad alcuni Servizi erogati al PreSst di via Borgo Palazzo l’uso dell’App Solariq, già attiva al Centro prelievi, al Cup Centrale e al Consultorio, con l’intento di ridurre il numero delle persone in attesa e mantenere il distanziamento per prestazioni che interessano in media 170 utenti al giorno. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si estende anche ad alcunierogati al PreSst di vial’uso dell’App Solariq, già attiva al Centro prelievi, al Cup Centrale e al Consultorio, con l’intento di ridurre il numero delle persone in attesa e mantenere il distanziamento per prestazioni che interessano in media 170 utenti al giorno.

Confindustria : ?? Save the date | 10 ottobre, ore 10.00, Roma Presentazione del #RapportoConfindustria 'Un cambio di paradigma per… - FMCastaldo : Oggi in @EP_ForeignAff ho ribadito la nostra posizione sul conflitto in #NagornoKarabakh. Le strategie diplomatich… - fattoquotidiano : Corruzione, arrestato l’ex direttore del cimitero dei Rotoli a Palermo: “Mazzette da 800 euro in cambio di loculi” - francesco088661 : RT @francesco088661: Con il cambio dei Decreti Sicurezza il ritorno del CAOS IMMIGRATORIO é un DATO DI FATTO ! Rivolte nei Centri di Accogl… - vincesofo : Ed ecco che si sta per concretizzare la vera truffa che denuncio da mesi: il rischio che i soldi del #RecoveryFund… -