"Calenda candidato". La bomba che fa esplodere il Pd, qui trema Conte. E Crosetto infierisce (Di venerdì 9 ottobre 2020) Basta un tweet per mandare in tilt il Pd: "Carlo Calenda candidato sindaco di Roma". A lanciare la proposta è quel volpone di Pierluigi Castagnetti, ex leader della Margherita e oggi esponente democratico. Più in disparte rispetto ai big, Castagnetti incarna però l'ala più moderata e centrista, e aperta anche a commistioni esterne. Calenda per un po' di tempo è stato iscritto al Pd (se n'è andato quando è nata l'alleanza con il Movimento 5 Stelle) e oggi guida Azione, ma un estraneo non è di certo. Il guaio è che una candidatura forte come quella dell'ex ministro forse scardinerebbe i piani di Nicola Zingaretti: un candidato debole per non disturbare la sindaca grilina uscente Virginia Raggi e non mettere così in dubbio ...

