Bimbi filosofi? A Modena ‘Piccole ragioni’ per ascoltare le loro visioni del mondo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) BOLOGNA – E chi l’ha detto che la filosofia è materia solo per i pensieri dei ‘grandi’? A Modena da anni dimostrano il contrario e si apprestano a rifarlo: martedì prossimo, alla Fondazione San Carlo, parte l’11esima edizione di “Piccole ragioni. Filosofia con i bambini“, un progetto proposto dalla Fondazione e dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Modena, con l’intento di instaurare una nuova relazione tra pratiche pedagogiche e riflessione filosofica, “creando situazioni didattiche di tipo dialogico nelle quali i bambini si confrontano su temi etici”. Non si tratta di fare ‘lezioni’ di filosofia ai bambini, ma di dar vita a laboratori e dialoghi in cui lasciar parlare i bambini liberamente. Di cosa? Di situazioni quotidiane, che però si colleghino a concetti e temi etici come, ad esempio, Utopia, Autonomia, Cittadinanza, Sapere, Complessità, Limite, Arte.