Zingaretti rompe gli indugi: il piano per diventare vicepremier ("liberandosi" del Lazio) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono suonate strane, e parecchio, alle orecchie di chi le ha ascoltate, le parole con cui Nicola Zingaretti parlava di "sovraffaticamento" per il doppio ruolo attuale di presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico. La peggior scelta di parole possibile, in tutta franchezza, in un momento storico in cui tanti italiani vorrebbero lavorare di più e meglio ma si trovano a scontrarsi con le limitazioni imposte per contrastare l'emergenza coronavirus. Perché, allora, esporsi in maniera così goffa? Dietro le parole di Zingaretti, in realtà, c'è un chiaro messaggio politico, indirizzato innanzitutto ai compagni di partito. Zingaretti è stanco di fare il presidente del Lazio, incarico che ora come ora gli porta ...

ed è il segretario Zingaretti ad avere la bussola nelle sue mani per orientare il pallido Conte a seguire una certa rotta e non un’altra. Non solo. Un governo a trazione “riformista”, pur nei limiti ...

L'equazione è semplice: se il prolungamento dello stato di emergenza al 31 gennaio ha un senso, dovrebbe avere come corollario la richiesta del Mes ...

