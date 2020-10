Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 8 OTTOBREORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DALLAFIUMICINO, DOVE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATTO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SPOSTAIMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA ...