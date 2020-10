USA, Taylor Swift: “Voterò per Joe Biden” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella notte il dibattito tra i due vice di Biden e Trump Nella notte italiana si è tenuto il primo dibattito tra i due vice di Donald Trump, attuale POTUS e Joe Biden principale avversario alla corsa alla Casa Bianca. Ad affrontarsi nel dibattito televisivo sono stati Kamala Harris e Mike Pence in un confronto spento, a detta di molti noioso e senza colpi di scena. Intanto inizia il cosiddetto endorsement da parte delle star che sono solite schierarsi e prendere una posizione. Ha parlato Clooney accusando l’attuale Presindete di aver sempre mentito e poi Taylor Swift ha pubblicamente fatto sapere la sua preferenza con un post Instagram. La cantante, il 3 novembre, voterà Jo Biden il candidato democratico. View this post on Instagram I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella notte il dibattito tra i due vice di Biden e Trump Nella notte italiana si è tenuto il primo dibattito tra i due vice di Donald Trump, attuale POTUS e Joe Biden principale avversario alla corsa alla Casa Bianca. Ad affrontarsi nel dibattito televisivo sono stati Kamala Harris e Mike Pence in un confronto spento, a detta di molti noioso e senza colpi di scena. Intanto inizia il cosiddetto endorsement da parte delle star che sono solite schierarsi e prendere una posizione. Ha parlato Clooney accusando l’attuale Presindete di aver sempre mentito e poiha pubblicamente fatto sapere la sua preferenza con un post Instagram. La cantante, il 3 novembre, voterà Jo Biden il candidato democratico. View this post on Instagram I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe ...

bianca_caimi : RT @SkyTG24: Elezioni Usa 2020, l'endorsement di Taylor Swift: 'Voterò per Joe Biden' - SkyTG24 : Elezioni Usa 2020, l'endorsement di Taylor Swift: 'Voterò per Joe Biden' - teachmeharry : RT @hazzaswarrior: Anche taylor usa lo stesso shade of blu. Sarà mica che son fidanzati tutti e tre??? ???????????????? - hazzaswarrior : Anche taylor usa lo stesso shade of blu. Sarà mica che son fidanzati tutti e tre??? ???????????????? - loujsweetH : @memixstylinson però, potresti aver ragione, il problema è che nel 2012/13 gli one direction erano già molto conosc… -