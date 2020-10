Ultime Notizie Roma del 08-10-2020 ore 15:10 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 8 ottobre al microfono Giuliano alcuni sta concludendo La gara per 5 milioni di test rapidi che saranno messi a disposizione dei medici di famiglia lo assicura il premier Giuseppe Conte che ribadisce anche come il punto di forza nella gestione della è stato quello del dialogo con le regioni Intanto in Italia balzo dei contagi 3678 in un giorno un incremento che non si registrava da metà aprile in Veneto + 491 contagi in un giorno più che di impennata parlerei di salita controllata di servizio ministro sileri scatta l’obbligo delle mascherine all’aperto multe da 400 a €1000 gli esteri Trump definisce il suo contatto una benedizione di Dio che lo ha portato a scoprire un farmaco sperimentale che ora vuole promuovere gratis per tutti gli americani intanto la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 8 ottobre al microfono Giuliano alcuni sta concludendo La gara per 5 milioni di test rapidi che saranno messi a disposizione dei medici di famiglia lo assicura il premier Giuseppe Conte che ribadisce anche come il punto di forza nella gestione della è stato quello del dialogo con le regioni Intanto in Italia balzo dei contagi 3678 in un giorno un incremento che non si registrava da metà aprile in Veneto + 491 contagi in un giorno più che di impennata parlerei di salita controllata di servizio ministro sileri scatta l’obbligo delle mascherine all’aperto multe da 400 a €1000 gli esteri Trump definisce il suo contatto una benedizione di Dio che lo ha portato a scoprire un farmaco sperimentale che ora vuole promuovere gratis per tutti gli americani intanto la ...

Corriere : In Germania oltre 4.000 casi, record da aprile. Macron: «Verso altre restrizioni» - fanpage : #Covid_19, tutti gli aggiornamenti di oggi, #8ottobre - romeoagresti : Il #Tottenham nelle ultime ore ha provato a sondare la pista #Demiral: ma per la #Juventus è incedibile ??? ??… - PianetaMilan : #Milan, brutte notizie: #Ibrahimovic e #Duarte ancora positivi (via @SkySport) - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 08-10-2020 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -