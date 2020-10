Ultime Notizie Roma del 08-10-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la matrice kamala Harris batte con ampio margine vicepresidente Mike pence almeno questa il verdetto Degli elettori secondo un sondaggio della CNN sul duello TV tra i due aspiranti alla vicepresidenza americanate elettori su 10 anno che Iris ha avuto la meglio contro il 38% secondo cui è stato Pains a prevalere i risultati riflettono le aspettative della vigilia quando il 61% Degli elettori si diceva sicuro che eri se avrebbe vinto mentre il 36% puntava su Paint il dibattito secondo gli osservatori si è mantenuto nell’ambito di un confronto civile anche se non sono mancate scintille su come la presidenza Trump abbia gestito la Panda e mi ha dato dei contagi in Italia 3678 in un giorno 1000 in più di martedì un incremento che non si ...