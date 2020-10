Ufficiale: Pordenone, rinnova Barison fino al 2024 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Attraverso una nota Ufficiale, il Pordenone ha reso noto il rinnovo di Alberto Barison “Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del difensore Alberto Barison. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2024. Quella in corso è la terza annata con il Pordenone per il difensore, neroverde dall’estate 2018. Con la maglia dei ramarri Barison ha totalizzato 66 presenze e 10 gol. Score che lo qualifica come uno dei migliori difensori goleador del panorama nazionale.” 𝗔ʟʙᴇʀᴛᴏ 𝗕ᴀʀɪ𝘀ᴏɴ 𝟮𝟬𝟮𝟰 https://t.co/4zStVahgcs Uno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Attraverso una nota, ilha reso noto il rinnovo di Alberto“IlCalcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del difensore Alberto. Il nuovo accordo scadrà nel giugno. Quella in corso è la terza annata con ilper il difensore, neroverde dall’estate 2018. Con la maglia dei ramarriha totalizzato 66 presenze e 10 gol. Score che lo qualifica come uno dei migliori difensori goleador del panorama nazionale.” 𝗔ʟʙᴇʀᴛᴏ 𝗕ᴀʀɪ𝘀ᴏɴ 𝟮𝟬𝟮𝟰 https://t.co/4zStVahgcs Uno ...

