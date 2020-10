Tra Autostrade e Governo è ancora stallo nella trattativa A due giorni dalla scadenza dell’ultimatum Aspi rimette di nuovo in discussione l’accordo sottoscritto a luglio

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Traper l’Italia e, a duedell’ultimatum dell’Esecutivo, èsulla definizione di una nuova concessione. A confermarlo è stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un’audizione in commissione Ambiente della Camera. “per l’Italia – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – si è sottratta alla condivisione dei contenuti tecnico-giuridici dello schema dell’atto negoziale. Un’ora fa al ministero è arrivata una nota con la qualeci ha comunicato di accettare il testo ...

AGI - E' ancora stallo nella trattativa tra Governo e Atlantia sul futuro di Autostrade per l'Italia. In mattinata è arrivata l'ultima proposta di Aspi alla ministra delle infrastrutture e trasporti, ...Firmatari l’onorevole della Lega Paolo Tiramani ed altri. “Ringrazio – conclude Locarni – la celerità con cui la mia istanza, a primo firmatario Paolo Tiramani, è stata presa in carico dagli onorevoli ...