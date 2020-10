“Sei grassa come un maiale”: i messaggi shock dell’allenatore di calcio femminile della Novese (Di giovedì 8 ottobre 2020) calcio femminile, i messaggi shock dell’allenatore della Novese: “Sei grassa come maiale” “Sei grassa come un maiale”: sono tutte di questo tenore le frasi che, secondo l’accusa, l’ex allenatore della squadra di calcio femminile della Novese, Giuseppe Maurizio Fossati, rivolgeva alle sue calciatrici. Insulti omofobi, bodyshaming e un’aggressività che veniva fuori non soltanto negli allenamenti, ma anche nelle partite ufficiali. Al punto da convincere sette giocatrici a raccontare tutto davanti alla procura federale della Federcalcio, che ha avviato ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020), idell’allenatore: “Seimaiale” “Seiun maiale”: sono tutte di questo tenore le frasi che, secondo l’accusa, l’ex allenatoresquadra di, Giuseppe Maurizio Fossati, rivolgeva alle sue calciatrici. Insulti omofobi, bodyshaming e un’aggressività che veniva fuori non soltanto negli allenamenti, ma anche nelle partite ufficiali. Al punto da convincere sette giocatrici a raccontare tutto davanti alla procura federaleFeder, che ha avviato ...

