Seat Leon - A listino due nuove versioni ibride (Di giovedì 8 ottobre 2020) La gamma italiana della Seat Leon si arricchisce di due nuove varianti elettrificate. Debuttano infatti la plug-in hybrid 1.4 e-Hybrid, proposta in promozione con prezzi a partire da 27.150 euro e la 1.0 eTSI Mild Hybrid disponibile a partire da 21.930 euro. Queste due varianti affiancano la mild hybrid 1.5 eTSI da 150 CV già presente a listino. Mild da 110 CV o Plug-in da 204 CV. La 1.4 e-Hybrid, proposta nei soli allestimenti top di gamma Xcellence e FR, adotta un powertrain da 204 CV e 350 Nm con il 1.4 TSI benzina da 150 CV e il motore elettrico da 116 CV abbinati al cambio automatico Dsg sei marce. Le batterie da 12,8 kWh consentono di percorrere fino a 60 km in modalità elettrica: la media delle emissioni di CO2 nel ciclo Wltp è così inferiore a 60 g/km. La ricarica avviene con ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 ottobre 2020) La gamma italiana dellasi arricchisce di duevarianti elettrificate. Debuttano infatti la plug-in hybrid 1.4 e-Hybrid, proposta in promozione con prezzi a partire da 27.150 euro e la 1.0 eTSI Mild Hybrid disponibile a partire da 21.930 euro. Queste due varianti affiancano la mild hybrid 1.5 eTSI da 150 CV già presente a. Mild da 110 CV o Plug-in da 204 CV. La 1.4 e-Hybrid, proposta nei soli allestimenti top di gamma Xcellence e FR, adotta un powertrain da 204 CV e 350 Nm con il 1.4 TSI benzina da 150 CV e il motore elettrico da 116 CV abbinati al cambio automatico Dsg sei marce. Le batterie da 12,8 kWh consentono di percorrere fino a 60 km in modalità elettrica: la media delle emissioni di CO2 nel ciclo Wltp è così inferiore a 60 g/km. La ricarica avviene con ...

